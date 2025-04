Pela primeira vez na Madeira, no próximo domingo, às 18 horas, a Arte no Tempo estará no Teatro Municipal Baltazar Dias (Funchal) com o espectáculo ‘radiografia’, uma criação de Nuno Aroso e João Reis, com desenho de luz de Pedro Fonseca e produção de som de Tomás Quintais.

Com textos de Andreia C. Faria, Ramiro Osório, Marcelo Félix e João Reis, e música de Luís Antunes Pena, Inés Badalo e do próprio Nuno Aroso, o espectáculo é pela primeira vez apresentado com audio-descrição.

Resultante de co-produção com o Teatro Académico Gil Vicente e o Teatro Aveirense, ‘radiografia’ é a segunda parte de uma trilogia dos mesmos criadores, que passou ainda por Castelo Branco, Tomar e Amadora, estando a estreia da terceira parte prevista para o final do próximo ano.