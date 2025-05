A Estação de Biologia Marinha do Funchal acolhe, quarta-feira, a Feira do Mar. Trata-se de uma celebração do Dia Europeu do Mar, promovida pelo MARE-Madeira, ARDITI, UMa.

A iniciativa convida crianças em idade escolar e as suas famílias a participar num evento lúdico-pedagógico dedicado ao mar e à ciência. Durante a feira, os visitantes poderão explorar bancas temáticas interativas, dinamizadas por várias entidades regionais, com atividades sobre fenómenos físicos marinhos, algas, tubarões, aves marinhas, baleias, golfinhos e outras surpresas.

Ana Cecília Amaral, técnica do MARE-Madeira, diz que o evento convida as crianças a brincar e a fazer perguntas.

Entre os destaques da iniciativa, está uma experiência imersiva, onde os participantes poderão colocar uns óculos e assistir a um vídeo em 360º, mergulhando no fundo do mar madeirense sem sair do lugar. Haverão também jogos e atividades especialmente pensados para crianças entre os 9 e os 12 anos, mas abertos a todos os que quiserem aprender e divertir-se.

A entrada livre para famílias. Grupos e turmas devem inscrever-se enviando um email para comunica@arditi.pt.