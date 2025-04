A Feira do Livro de Santa Cruz inicia hoje o seu quarto dia num fim de semana alargado que irá privilegiar uma programação dedicada às famílias e às suas crianças.

Em palco e fora dele, várias oficinas e espetáculos para o público infantil e até para bebés.

Algumas das iniciativas vão também assinalar o 25 de abril, como é o caso da peça de Teatro Abril por elas, às 11h30, e do espetáculo que encerra este dia 25, subindo ao palco os J’s and Queens, pelas 20h com música de intervenção.