“Eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Penso que tenho ainda créditos a dar à sociedade madeirense. Tenho experiência de 30 anos ao serviço do governo regional, ao serviço da Região, em várias áreas. Acho que nesta reta final do meu percurso profissional, ainda posso dar um contributo valioso para a cidade do Funchal e para os seus residentes”.

Estas as palavras de Fátima Aveiro que assume o desafio de concorrer à presidência da Câmara Municipal do Funchal nas próximas eleições autárquicas, pela lista do JPP, tal como noticia hoje o JM.

Em declarações à JMFM, a responsável sublinhou que “ainda posso fazer render os meus talentos a favor da cidade. É esse o meu propósito e, por isso, ponderei e aceitei o convite que me foi feito pelo JPP”.

Fátima Aveiro assumiu que ficou surpreendida com o convite, confessando que este não foi o primeiro que recebeu para abraçar a política. Ao nível das suas prioridades, caso seja eleita, Fátima Aveiro apontou a problemática dos sem-abrigo.

“Ainda é cedo, mas andando pela cidade, identificamos alguns problemas. Sendo da área social, eu diria o problema dos sem-abrigo, que é complexo e não é de resolução imediata”, comprometendo-se a “estudar a sério e encontrar soluções que menorizem este problema”, entre outros que estarão explanados no programa da sua candidatura.

Questionada sobre se se mantém à frente do Banco Alimentar Contra a Fome, nesta fase de campanha, Fátima Aveiro divulgou que não. “Ou se está ao serviço de uma causa social ou se está na política. Para mim, é incompatível. Vou regressar ao meu serviço de origem, nesta fase. Depois dos resultados das eleições, logo veremos. O Banco Alimentar terá um novo presidente uma vez que é inconciliável”, adiantou, clarificando que já apresentou a sua renúncia ao cargo. “Irei dedicar-me seriamente a esta candidatura”.