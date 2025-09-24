MADEIRA Meteorologia
Família procura dador de medula óssea para jovem de 21 anos

    Potenciais dadores podem inscrever-se no SESARAM. Joana Sousa
24 Setembro 2025
O apelo está a circular nas redes sociais. Uma família da Madeira procura dador de medula óssea para um jovem de 21 anos, diagnosticado com uma doença que lhe mudou a vida de repente.

De acordo com uma publicação que está a ser partilhada nas redes, nomeadamente por uma tia, trata-se de “uma corrida contra o tempo”.

“Sem glóbulos vermelhos suficientes, o Tiago sente um cansaço devastador e falta de ar. Sem glóbulos brancos adequados, qualquer infeção pode ser fatal. Sem plaquetas, qualquer pequeno sangramento pode tornar-se perigoso”, dizem os familiares.

A inscrição para dador é feita no SESARAM. Os candidatos devem ter entre 18 e 45 anos, ser saudável, pesar mais de 50 quilos e medir mais de 1,50 m. O candidato preenche um formulário, responde a um questionário e se preencher os requisitos é retirada uma amostra de sangue. Quem não for compatível com o jovem Tiago passa a integrar o Registo Português de Dadores de Medula Óssea a base mundial.

