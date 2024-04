O desagravamento fiscal anunciado para o País só terá impacto na Madeira quando o orçamento regional for aprovado. Até lá, as diversas reduções de IRS ficam adiadas, mas o governante Rogério Gouveia frisa ao JM que os benefícios fiscais serão recuperados, com retroativos, após a entrega da declaração de IRS do próximo ano, através de reembolso.

Fique a saber tudo o que aconteceu no congresso tenso do PSD-Madeira, onde o líder assumiu o desafio de vencer as eleições e assegurar estabilidade governativa sem linhas vermelhas. Espera que Montenegro resolva as reivindicações que marcam o contencioso entre a Madeira e Lisboa e deixou elogios a Calado. Foi um congresso em que Albuquerque renovou lutas e afastou tabus.

De bom, temos para lhe contar que a ligação entre Madeira e Caracas ganha mais dois voos, passando a ter onde frequências entre agosto e outubro. Eduardo Jesus valoriza o empenho da TAP. Ainda no âmbito das comunidades, fique a saber que o Funchal vai ter uma Unidade da Diáspora e das Migrações.

Também de bom, temos já um cheirinho daquilo que será a Festada Flor, a qual incluirá um cortejo com 14 trupes e animação diária.

Ainda Abril. Hoje, Veiga França conta-nos como o 25 de Abril libertou a Região de uma economia de subsistência.

A Ribeira Brava distingue, no seu 110º aniversário, 17 empresas e figuras. Saiba quais são na página 7.

Deixamos o menos bom noticioso para o fim. Na Marinheira, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, as famílias estão a denunciar o aumento do tráfico e consumo de droga.

