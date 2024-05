A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos promove a Cerimónia de Receção de Novos Membros, que terá lugar na Sede da SRMAD, no próximo dia 06 de maio, pelas 19h00, com o intuito de dar as boas- vindas a todos os membros efetivos que ingressaram na Ordem dos Arquitectos entre junho de 2020 e dezembro de 2023.

“Nesta cerimónia em que se procederá à entrega dos Diplomas, temos a honra de poder contar com a presença do Presidente do Conselho Diretivo Nacional da OA, arquiteto Avelino Oliveira e da presidente do Conselho Diretivo Regional da Madeira da OA, arquiteta Susana Gouveia Neves”, refere um comunicado da Ordem enviado à redação.