Decorreu, esta manhã, uma sessão de esclarecimento sobre política fiscal do Município, que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Cristina Pedra falou pata a plateia da Universidade Sénior do Funchal, que tem 124 alunos inscritos e disponibiliza 22 disciplinas.

Na ocasião, entre outros dossiês, sublinhou a tónica na devolução do IRS referente a 2023 aos munícipes do Funchal.

O que ascende a mais de “4,6 milhões de euros”, conforme observou Cristina Pedra.

No mais, acrescentou que “a estratégia assumida até 2025 está assente na baixa fiscalidade municipal, beneficiando cidadãos, famílias e tecido económico e empresarial”.