O Cemitério Municipal de Santa Catarina, no Porto Santo, está atualmente sem fornecimento de gás propano, impossibilitando o funcionamento do crematório.

A Câmara Municipal do Porto Santo, liderada por Nuno Batista, confirmou a informação avançada ontem pela RTP Madeira, através de um comunicado, no qual desmentiu, contudo, a alegação de um cancelamento de funeral que estaria supostamente marcado para amanhã.

Na nota, a autarquia esclarece que não interveio em qualquer decisão de cancelamento e que, até ao momento, não recebeu qualquer pedido formal por parte da família ou da agência funerária.

“Embora o regulamento municipal não preveja a realização de funerais durante o fim de semana, a Câmara tem, na maioria das vezes, atendido a esses pedidos, no entanto, reiteramos que não foi recebida qualquer solicitação neste sentido. O presidente da Câmara e os serviços municipais não tiveram qualquer conhecimento de tal pedido, pelo que a informação veiculada nos meios de comunicação é totalmente falsa”, reforçou.

Pedido de gás realizado dia 3

A Câmara Municipal frisou ainda que, apesar de o funeral poder ser realizado normalmente, o crematório do cemitério encontra-se inoperacional devido à falta de gás propano. No entanto, garantiu que “todos os instrumentos necessários estão disponíveis para que, assim que o gás seja entregue, o serviço possa ser prestado com a maior celeridade”.

Segundo a autarquia, o pedido para a reposição do gás foi feito à empresa fornecedora no dia 3 de fevereiro, mas, até ao momento, a entrega não foi concretizada.

“Surpreende-nos que esta informação tenha sido divulgada sem que houvesse qualquer contacto prévio com os serviços municipais, por parte da família ou dos responsáveis funerários, no sentido de resolver a situação do funeral do falecido. O Município solicita que a família se dirija aos serviços municipais ou utilize os meios adequados para provar que foi feito um pedido formal de funeral que tenha sido cancelado, conforme indicado na notícia”, realçou.

A finalizar, a autarquia reafirmou o seu compromisso com a prestação dos serviços funerários e com o apoio à população em momentos difíceis como este, reiterando os seus sentimentos à família enlutada.