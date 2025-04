Em dia de tomada de posse dos órgãos estatutários da Ordem dos Engenheiros Técnicos, a presidente que toma hoje posse, para o quadriénio 25-28, deixa o apelo para que se erradique a “engenharia ilegal”, sublinhando as vantagens de estar inscrito na Ordem, além da componente legal.

Toma posse, esta tarde, Débora Santos como presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional da Madeira, da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Após o ato eleitoral, decorrido em fevereiro, com lista única, Débora Santos começou por referir aos jornalistas que a “Ordem dos Engenheiros Técnicos, no fundo, tem uma função muito especial, que é a defesa do interesse público, assegurando a qualidade do serviço prestado, principalmente pelos engenheiros técnicos”.