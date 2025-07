A parceria da Leroy Merlin Funchal com a Falésia Atelier iniciou-se no último trimestre de 2024 com o surgimento da Falésia Market, um mercadinho eco mensal que, promove a economia circular e valoriza os artesãos locais. E desde então, tem sido mensalmente uma montra de marcas que, primam na redução da sua pegada ambiental desde a escolha de materiais ao embalamento do produto final.

A 1.ª temporada de 2025, decorreu entre fevereiro a julho, com 10 edições e a participação rotativa de 40 marcas participantes desde velas de soja, doçaria, decoração, pinturas, bijuteria, produtos de limpeza biodegradáveis, brinquedos, roupa de criança, criações tradicionais, etc.

Segundo Carlota Gouveia, gestora de projetos da Falésia Atelier, “com a periodicidade do mercadinho eco, sem dúvida nos tem permitido evoluir, crescer e dar a conhecer diversas opções aos produtos convencionais, com a promoção dos nossos produtos regionais e até na criação de um espaço que, permite o surgimento de novas ideias e parcerias.”

De acordo com Emanuel Gonçalves, animador de comunidades da Leroy Merlin Funchal, “a Falésia Market trouxe à Leroy Merlin Funchal uma nova dinâmica de proximidade, fortalecendo a valorização do trabalho dos artesãos locais. Enfatizamos a importância desta parceria com a Falésia Atelier, cuja organização dedicada, liderada pela Carlota Gouveia e pela Joana Bazenga, tem sido fundamental para o sucesso destes mercadinhos eco. Atendendo ao número de edições e marcas participantes, é inegável o impacto positivo e duradouro que, esta colaboração tem promovido na Economia Circular.”

A 2.ª temporada da Falésia Market inicia-se já no 2.º fim de semana de setembro, no dia 13 - sábado das 10h00 às 19h00 e dia 14 - domingo das 10h00 às 18h00.Será realizada ainda em setembro, uma edição solidária da Falésia Market em parceria com a Flor Fernandes da Artes em Flor com o intuito de apoiar o Lar Maria Mãe de África, em Carapira - Nampula, Moçambique.Pode ser consultado na página de instagram @falesia_atelier todas as informações detalhadas de cada edição.

Carlota Gouveia finaliza: “Agora é tempo de aproveitar o bom tempo e as diversas festividades locais mas, em setembro recomeçamos com novas edições e novos participantes. Nunca é demais reforçar o convite aos artesãos que, gostariam de participar neste mercadinho eco, a enviar uma apresentação do seu trabalho para geral@falesia-atelier.pt e teremos todo o gosto em analisar as candidaturas e verificar a viabilidade de participação nas futuras edições: • 13 e 14 setembro; • edição solidária - 19 a 21 setembro; • 11 e 12 outubro; • 08 e 09 novembro; • edição natal - 29 novembro a 14 dezembro.”