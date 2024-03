Faleceu hoje Miguel Justino Martins. Vítima de doença prolongada que o vinha a condicionar desde outubro.

Uma notícia triste para familiares e amigos, mas também para todos os amantes do desporto, em particular do futebol.

Miguel Justino é reconhecido pelo seu papel ativo no futebol juvenil, primeiro no Nacional, onde exerceu papel de relevo ao lado do irmão, professor Lourenço, também já falecido. Depois no União, onde ajudou a construir equipas que ombrearam com Marítimo e Nacional numa época em que tal parecia não ser possível.

Trabalhador incansável, Miguel Justino também se distinguiu na qualidade de repórter desportivo. No Diário de Notícias e, mais recentemente, no JM, onde demonstrou sempre uma inegável qualidade e faro pelas notícias.

Tinha, em particular, um carinho especial pela sua terra, a cidade de Machico, que defendia com unhas e dentes em todos os momentos.

Deixa saudades a todos os que o conheceram.

O JM endereça condolências à família e amigos.