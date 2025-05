O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, segunda-feira (19 de maio), pelas 15 horas, na abertura da Exposição ‘’PEDRA SOBRE PEDRA / STONE BY STONE’’, promovida no âmbito do III Concurso Internacional de Fotografia – Madeira, no Centro Comercial Madeira Shopping.

O Concurso Internacional de Fotografia – Madeira é uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística, da Direção Regional de Educação, que envolve alunos dos 10 aos 18 anos, com o objetivo de estimular a criatividade e o desenvolvimento de competências visuais no domínio da fotografia. Este concurso pretende, ainda, fomentar uma relação mais consciente dos jovens com o seu meio envolvente, sensibilizando-os para a importância do património e da sustentabilidade ambiental, através da arte fotográfica como forma de expressão pessoal e social. Este projeto de caráter pedagógico surgiu da vontade dos professores de Artes Visuais em proporcionar aos seus alunos atividades motivadoras, que aliassem o uso das tecnologias digitais à experimentação estética e artística. Os participantes foram desafiados a explorar elementos fundamentais da imagem, como a luz, a cor, a composição, o enquadramento e a textura, utilizando os meios tecnológicos ao seu dispor.

Em 2025, o concurso propôs uma reflexão em torno da preservação do ambiente, desafiando os jovens a captarem registos fotográficos que tenham como elemento central as pedras, quer em contextos naturais (paisagens, formações rochosas, trilhos, etc.), quer como parte do património edificado (monumentos, estátuas, igrejas, castelos, detalhes arquitetónicos). O foco está na valorização estética destes elementos e na sua integração cultural e ambiental.

Os trabalhos realizados integram agora esta exposição pública, que estará patente no Centro Comercial Madeira Shopping, entre os dias 19 de maio e 1 de junho. Foram recebidas mais de 30 fotografias, provenientes de Portugal, da Bielorrússia e de Taiwan. Divididas por três categorias, as fotografias foram avaliadas pelo júri, que selecionou aquelas que serão premiadas durante esta cerimónia de abertura.