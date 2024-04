Manuel António Correia, candidato derrotado por Miguel Albuquerque nas eleições internas do PSD no passado 21 de março, emitiu na tarde desta quinta-feira um comunicado, relativo às exonerações já publicas ao nível do JORAM e outras que possam ainda vir a acontecer.

Assim, “face às exonerações de cargos públicos anunciadas, de militantes do PSD-M, na sequência de apoio político individual prestado à candidatura de Manuel António Correia, vem o mesmo comunicar:

1-Expressar inteira solidariedade aos visados, por via das exonerações inaceitáveis porquanto não lhes são imputadas falhas a deveres profissionais, apenas delitos de opinião, algo inaceitável nos 50 anos do 25 de abril.

Esta situação viola o respeito por direitos fundamentais dos atingidos, mas também atinge todos os social-democratas porque arrasa uma trave-mestra da Social-Democracia, como seja a liberdade de pensamento e de opinião. Todos os militantes e todo o partido são vítimas em decisões como estas e quem as pratica e consente está a violar o interesse do partido!

2- Estas atitudes poem em risco a união e coesão do PSD-Madeira, algo ainda mais grave quando partem dos principais dirigentes do partido, ou seja, daqueles que têm o dever de fomentar e garantir a união e coesão! Irresponsavelmente, estão a enfraquecer o partido perante a sociedade onde irá proximamente a votos! Quem faz isto terá de assumir essas responsabilidades perante os militantes e perante o futuro.

3- Estas circunstâncias põem em causa o normal funcionamento do partido e, sendo assim, não podemos fazer de conta que não existem estes atropelos e equacionamos quais as reações responsavelmente adequadas, assinalado para já a anormalidade destas e a responsabilidade dos atuais dirigentes nas mesmas.

4-Acresce que estes factos tornam ainda mais evidente que não poderá haver qualquer disponibilidade para participar em listas de deputados ou outras, coisa que para nós já era evidente face à existência de projetos diferentes para o partido e para sociedade. Reiteramos, e deixamos mais uma vez claro, que temos e lutamos por projetos alternativos, para o partido e para a sociedade, e não por lugares!”