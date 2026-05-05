Existe risco de cortes no financiamento europeu às regiões ultraperiféricas

O presidente do Governo Regional manifestou hoje preocupação com o futuro quadro financeiro da União Europeia (UE), alertando para o risco de redução de verbas destinadas às regiões ultraperiféricas (RUP). À margem de uma reunião institucional com o Representante da República, Miguel Albuquerque afirmou que a principal prioridade da RAM é garantir que não haja cortes nos fundos de coesão, particularmente nos “programas ligados às pescas, à agricultura e às infraestruturas”.
Segundo o governante, as novas prioridades europeias - centradas na reindustrialização, defesa e segurança - poderão levar ao desvio de verbas tradicionalmente destinadas à coesão, penalizando regiões mais afastadas e com maiores fragilidades estruturais. “Algumas verbas do fundo de coesão vão ser canalizadas para esse objetivo”, disse. Portanto, “nós temos que tentar – e já estive duas vezes em Bruxelas a fazê-lo – sensibilizar os comissários e a Comissão de que é um erro fazê-lo. O Parlamento Europeu já está sensibilizado. Vamos ver agora como é que decorre”, acrescentou.
Albuquerque recordou ainda que a União Europeia assumiu recentemente novos compromissos financeiros, nomeadamente empréstimos contraídos no contexto da pandemia e previstos para reforço da defesa europeia, o que poderá pressionar o orçamento comunitário. Apesar deste cenário, o presidente do Governo Regional garantiu que a Madeira continuará a defender os seus interesses junto das instituições europeias, contando com o apoio de aliados no Parlamento Europeu.
Sublinhando o peso reduzido das verbas destinadas às RUP no orçamento global da União, Miguel Albuquerque considerou que eventuais cortes teriam um impacto significativo nestas regiões, apelando à manutenção dos apoios como condição essencial para o seu desenvolvimento económico e social.
PALAVRAS APENAS
A língua portuguesa é um território habitado por vozes. Algumas chegam-nos do passado, com cheiro a terra conquistada, com sabor a sal e a canela, com...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Naquele serão de Abril, escutou-se o contrabaixo de Emmanuel Fleitz, talvez um dos poemas mais bonitos que ouvi nessa noite, numa antiga abadia tornada...
A Madeira aprendeu cedo que o mar é, simultaneamente, fronteira e caminho. Milhares de madeirenses partiram em busca de oportunidades que a sua terra,...
Sophia e John aterraram no aeroporto Cristiano Ronaldo com a expetativa de conhecer a Pérola do Atlântico, tão bem descrita pelos seus amigos que cá estiveram...
A forma como tratamos os animais continua a ser um espelho incómodo da nossa sociedade. Em Portugal, estima-se que existam mais de 930 mil animais errantes...
silviamariamata@gmail.com
Entramos nas casas como entramos nos livros, conhecemos os donos, os filhos, os netos, mais outras criaturas que as frequentam também, e até o cachorro...
O Marítimo está de regresso ao lugar onde quase todos sempre disseram que devia estar, mas poucos acreditaram que voltaria tão cedo.
Campeão da II Liga,...
Autonomia. 50 anos de luta, de conquista, de afirmação de um povo que nunca aceitou ser tratado como periferia, como um apêndice, como um anexo incómodo....
“A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais.”, Preâmbulo da Constituição da República Portuguesa.
O 25 de Abril trouxe-nos...
DO FIM AO INFINITO
Naquela quarta-feira, o Comandante da Polícia de um belo distrito perdido nas funduras de um país africano andava alucinado, a cuspir pólvora para todos...
O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz, em conjunto com os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, está a acompanhar uma ocorrência de movimento...
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados ao final desta tarde para um incêndio num restaurante situado...
A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu hoje as comitivas que vão representar a Região nas sessões do ensino básico e do...
É mais uma crítica endereçada ao Governo Regional, desta feita vinda do secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), que diz estar “incrédulo” com a declaração...
A Organização Mundial de Saúde (OMS) procura localizar os mais de 80 passageiros a bordo do avião em que uma passageira neerlandesa de um navio cruzeiro,...
“Nenhum novo caso sintomático” foi identificado a bordo do navio de cruzeiro Hondius, parado desde domingo perto de Cabo Verde devido a um surto de hantavírus...
Um motociclista foi ontem hospitalizado na sequência de um acidente de mota, apurou o JM. A vítima estava a fazer uma entrega quando perdeu o controlo...
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, esta tarde, para prestar socorro a um homem, de 50 anos, agredido na via pública, no Funchal. Segundo...
A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e o novo Representante da República acordaram hoje “um entendimento quanto aos procedimentos a adotar,...
O município de Machico prepara-se para voltar a recuar no tempo nos dias 5, 6 e 7 de junho, com a realização da XIX edição do Mercado Quinhentista, este...