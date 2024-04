Evento na Calheta vai abordar impacto das redes sociais nas crianças e jovens

O impacto das redes sociais nas crianças e jovens é o tema de um evento que vai decorrer no próximo dia 16, das 9h00 às 15h15, no auditório do MUDAS, na Calheta, organizado pela CPCJ local.

De acordo com o programa provisório, haverá dois paineis de discussão. O primeiro é subordinado ao tema ‘Prevenção e combate ao uso excessivo dos ecrãs’ e o segundo vai abordar a ‘Prevenção e combate à violência online contra crianças e jovens’, que contará com a participação do coordenador regional da PJ, Ricardo Tecedeiro, entre outros intervenientes.

O programa começa com a apresentação da música ‘A nossa voz’, um projeto em colaboração com a banda rock da EBSPE da Calheta e da CPCJ.

Esta iniciativa - intitulada ‘O futuro num clique’ - conta com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, da Rádio Calheta e do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea.