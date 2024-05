O candidato do PS-Madeira às eleições europeias assume o compromisso de, se for eleito, defender no Parlamento Europeu o aumento dos apoios de promoção e proteção da produção regional, face aos grandes desafios da atualidade, nomeadamente a promoção da saúde dos consumidores, a adaptação às alterações climáticas, o aumento dos preços dos fatores de produção e dos transportes de mercadorias e as exigências ambientais e de qualidade, sempre na defesa do melhor interesse para a Madeira no seio da Europa.

Esta manhã, numa visita ao mercado de produtos biológicos, no Funchal, Sérgio Gonçalves considerou que a Madeira precisa de otimizar os apoios disponíveis e as condições únicas que tem para a prática da produção sustentável e convergir para as metas europeias, promovendo a qualidade dos produtos regionais, a proteção do ambiente, a saúde dos consumidores, o rendimento dos agricultores e, em última análise, a sustentabilidade do destino.

O candidato ao Parlamento Europeu fez notar que a União Europeia parte do princípio que, com práticas agroecológicas, é possível produzir alimentos em quantidade suficiente, mas de forma mais saudável e sustentável, reduzir os impactos dos produtos químicos no ambiente e na saúde, recuperar a biodiversidade dos ecossistemas e, simultaneamente, aumentar o rendimento dos agricultores e das suas famílias.

Para tal, um dos objetivos principais passa por intensificar o consumo de produtos biológicos, em resultado do aumento da produção biológica, e assegurar a sustentabilidade de todo o setor, definindo como meta a conversão de 25% da superfície agrícola da Europa à agricultura biológica até 2030.

Como deu conta, Portugal é neste momento o terceiro país da UE com mais área de agricultura biológica – cerca de 19% da sua superfície agrícola – mas, na Região Autónoma da Madeira, há apenas 5% de área agrícola certificada. Considerou, por isso, fulcral que a Região dê os passos necessários com vista a convergir com as metas europeias.