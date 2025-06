A deputada Rafaela Fernandes, PSD, antiga secretária regional de agricultura, considerou ser “insuficiente” o envelope financeiro do POSEI na altura de apreciação do Projeto de Resolução intitulado “Exige do Governo da República, a mesma justiça e solidariedade dada à Região Autónoma dos Açores”.

A proposta, da autoria do PS, visava garantir, através do Orçamento do Estado, a cobertura integral dos montantes atribuídos aos agricultores beneficiários do POSEI na Madeira, sempre que os fundos comunitários se revelassem insuficientes.

A social-democrata apelou à mobilização de todos os partidos para reverter o estado de coisas, lançando farpas à bancada socialista, com acusações direcionadas ao eurodeputado Sérgio Gonçalves (PS), que acusou de não defender os interesses dos agricultores madeirenses.