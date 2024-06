Estudantes da UMa participaram em programa intensivo nos Países Baixos

Cinco estudantes finalistas da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Madeira (UMa) participaram no primeiro BIP - Blended Intensive Programme (programa intensivo misto) da instituição, que decorreu entre os dias 10 e 14 de junho, na Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) da Universiteit de Leiden, nos Países Baixos.

Este programa intensivo de aprendizagem sobre investigação artística, intitulado Connected by Water, contou, ainda, com a participação de seis estudantes da Universität Potsdam e quatro estudantes da Universität der Künste Berlin, Alemanha. A equipa docente transnacional incluiu Anke Haarmann (ACPA), Christiane Brohl (Universität der Künste Berlin), Katharina Brönnecke (University of Potsdam) e Teresa Norton Dias (UMa).

O programa teve ainda a curadoria de Anika van de Wijngaard (VLOED, Gemeente Leiden). Tal como o termo que caracteriza o programa sugere, a semana de trabalhos foi intensa. Além da participação em seminários e visitas a exposições, os participantes tiveram a oportunidade de interagir com artistas locais e conhecer outra realidade que connosco tem de comum a relação com a água.

Procurou-se explorar o elemento água numa perspetiva artística, em quatro locais diferentes (Madeira, Berlim, Leiden e Potsdam) em colaboração com o VLOED, um projeto artístico multidisciplinar em Leiden, Países Baixos, que reflete sobre a relação entre as pessoas, o mar e a natureza.

Os BIP são programas curtos e intensivos, financiados pelo programa de mobilidade Erasmus+, que combinam as componentes presencial e online, com o objetivo de promover formas inovadoras de aprendizagem, ensino e formação. Cada programa deve ser desenvolvido e implementado por, pelo menos, três instituições de ensino superior titulares da Carta Erasmus oriundas de, pelo menos, três países do programa.

Refira-se que, em maio deste ano, a Universidade da Madeira organizou os primeiros dois BIP incoming, sob os temas How to Develop a Scientific/Research Article (Civil Engineering)? e Intercultural Competences and Communication Strategies for International Student.