A Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações do Quinquagésimo Aniversário da Autonomia da Madeira enviou hoje uma nota à comunicação social a manifestar “o seu profundo pesar pelo falecimento do Dr. José António Camacho, personalidade de reconhecido mérito, dedicação e competência nas diversas funções públicas em que esteve investido, e membro da Comissão de Honra para as referidas comemorações”.

“O Dr. José António Camacho desempenhou funções de elevado relevo e prestígio quer na Região, como a nível nacional, tendo sido deputado eleito pela Madeira para a Assembleia Constituinte, em 1975 e, depois, também deputado na I Legislatura da Assembleia da República, resultante das eleições legislativas de 25 de abril de 1976”, refere a mesma informação.

Posteriormente, prossegue a comissão executiva, exerceu o cargo de secretário regional do Planeamento, Finanças e Comércio, no I Governo Regional da Madeira, entre 1 de outubro de 1976 a 16 de março de 1978.

“Com uma personalidade afável, o Dr. José António Camacho revelava ainda um enorme sentido de humildade, destacando-se como uma pessoa de valores e princípios, com uma disponibilidade e simpatia contagiantes, qualidades que são reconhecidas por todos quantos lhe eram mais próximos”, acrescenta a nota assinada por Luís Nuno Olim.

A Região Autónoma “perdeu um cidadão ilustre, realçando-se-lhe os Altos Serviços que prestou à Madeira e ao País, quer pelo meritório contributo que concedeu na elaboração da Constituição da República Portuguesa de L976, como também, de modo particular, no trabalho desenvolvido para cimentar os alicerces da Autonomia, serviços estes que se perpetuarão na memória coletiva e cuja obra ficará para sempre gravada na História”.