‘Estrada Regional’ regressa ao Caniço (com vídeo)

Já está disponível, nas plataformas digitais do JM, o mais recente episódio da ‘Estrada Regional’ que regressou, esta semana, ao Caniço.
Esta rubrica, narrada por Diogo Anastácio de Sousa, percorreu o centro histórico e foi até à Assomada, “conhecendo mais desta soberba gastronomia que eleva a freguesia”.
Assista aqui ao episódio:
Recorde-se que, todas as quintas-feiras, pode ler na edição impressa do JM a reportagem, na íntegra.
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
No âmbito da sua deslocação ao Porto Santo, o presidente do Governo Regional marcou hoje presença na inauguração Unidade Logística de Apoio Técnico do...
A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal afirmou hoje que quer garantir soluções dignas para o fim de vida dos animais de companhia....
A situação dos sem-abrigo no Funchal foi um dos temas focados por Fátima Aveiro, durante uma visita ao bairro da Nazaré. A candidata do JPP à Câmara Municipal...
A Marinha Portuguesa coordenou esta madrugada, dia 29 de agosto, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal)...
Na sequência das denúncias de moradores sobre a falta de higienização no ponto de recolha de resíduos localizado na interseção do Caminho da Quinta Palmeira...
Os Silence 4 já se encontram em São Vicente, onde esta noite, às 22h30, sobem ao palco principal das Festas do Concelho. A banda liderada por David Fonseca...
O Comando Regional da PSP da Madeira registou, entre 22 e 28 de agosto, um total de 72 acidentes rodoviários na Região, dos quais resultaram 17 feridos...
Aumentaram as denúncias de leitores a alertar para a falta de higienização em pontos de recolha de resíduos em Machico, numa situação semelhante à que...
“O suicídio constitui um grave problema de saúde pública, com impactos profundos nas famílias, comunidades e na sociedade em geral”. Com o intuito de sensibilizar...
É assinalado na próxima segunda-feira, dia 1 de setembro, o 147.º Aniversário do Comando Regional da PSP Madeira. Esta data marca a criação do primeiro...