‘Estrada Regional’ regressa ao Caniço (com vídeo)

Já está disponível, nas plataformas digitais do JM, o mais recente episódio da ‘Estrada Regional’ que regressou, esta semana, ao Caniço.

Esta rubrica, narrada por Diogo Anastácio de Sousa, percorreu o centro histórico e foi até à Assomada, “conhecendo mais desta soberba gastronomia que eleva a freguesia”.

Assista aqui ao episódio:

Recorde-se que, todas as quintas-feiras, pode ler na edição impressa do JM a reportagem, na íntegra.

