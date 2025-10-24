MADEIRA Meteorologia
'Estrada Regional' foi até à Camacha (com vídeo)

    ‘Estrada Regional’ foi até à Camacha (com vídeo)
    Joana Sousa
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
24 Outubro 2025
11:11
Comentários

Já está disponível o novo episódio da ‘Estrada Regional’ nas plataformas digitais do JM.

Assista aqui à reportagem realizada, desta feita, na Camacha:

Recorde-se que, todas as quintas-feiras, pode ler a rubrica com o selo JM, na íntegra, na edição impressa.

