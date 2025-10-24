‘Estrada Regional’ foi até à Camacha (com vídeo)

Já está disponível o novo episódio da ‘Estrada Regional’ nas plataformas digitais do JM.
Assista aqui à reportagem realizada, desta feita, na Camacha:
Uma publicação partilhada por JM Madeira (@jm_madeira)
Recorde-se que, todas as quintas-feiras, pode ler a rubrica com o selo JM, na íntegra, na edição impressa.
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
DO FIM AO INFINITO
O miúdo segurava o mapa-múndi desajeitadamente, porque era muito grande e ele muito pequeno, ou melhor, cada um era mais ou menos do tamanho do outro,...
As eleições autárquicas de 12 de outubro deixaram, na Madeira, um conjunto de sinais claros sobre o estado atual da política regional e local. Talvez por...
Antigamente, fazer a cama dos noivos era quase tão obrigatório como casar-se. Não havia volta a dar. Podia-se dispensar muita coisa, mas essa tradição,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Com raízes etimológicas no alemão, o termo Schadenfreude é uma combinação das palavras “Schaden” (dano ou prejuízo) e “Freude” (alegria). Significa, pois,...
Com a chegada do outono, do tempo mais frio e das chuvas mais intensas, a paisagem madeirense recupera lentamente o seu verde mais intenso. É também nesta...
PALAVRAS APENAS
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
A pretexto do Dia Nacional dos Bens Culturais...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No dia 5 de outubro, chegaram os quatro ativistas portugueses detidos em Israel ao aeroporto de Lisboa; depois de alguma confusão, as câmaras de televisão...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O Clube Desportivo Nacional e a empresa Coolzoone Madeira vão formalizar uma parceria no próximo dia 29, pelas 15h30, no Auditório Dr. Gris Teixeira do...
Aderiram à greve 1364 profissionais do Sesaram, o que corresponde a uma taxa de 43,52%.
Estes números foram avançados há instantes pelo Serviço de Saúde...
O Clube de Campismo da Madeira está a promover uma caminha entre o Jardim da Serra e o Curral das Freiras, no próximo dia 1 de novembro.
O percurso proposto...
A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia acaba de informar, ao JM, que dos 5.235 trabalhadores em exercício de funções no turno da tarde,...
A exposição ‘Perco-me no Prazer quando da vida fazes pássaros’, da autoria de Carla Cabral, no próximo dia 28 de outubro, pelas 17h00, na Galeria dos Prazeres....
O enviado russo para a cooperação económica com os Estados Unidos (EUA), Kiril Dmitriev, viajou hoje de urgência para Washington, depois da imposição...
Movimentos palestinianos, incluindo o Hamas e a Fatah, concordaram hoje, através de uma declaração conjunta, com a entrega temporária da Faixa de Gaza...
Jorge Carvalho encerrou hoje, de forma simbólica, um capítulo de uma década à frente da pasta da Educação na Madeira, com a apresentação de um livro que...
O quadro de Picasso desaparecido durante semanas em Espanha foi esquecido por uma empresa transportadora de obras de arte na entrada do prédio do proprietário...
O presidente cessante da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, promoveu hoje uma visita à Unidade Especializada de Ensino Estruturado...