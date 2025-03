A CDU realizou hoje, no Caniçal, uma iniciativa política sobre o setor das pescas e as medidas que estão, na visão do partido, a “prejudicar este setor fundamental da economia regional”.

Durante o encontro com os pescadores, o candidato da CDU, Ricardo Lume, afirmou que “o atual sistema de quotas e as limitações impostas pelos governantes à pesca precisam ser urgentemente alterados”. “Os governantes não defendem o interesse regional e, devido à falta de prioridade dada ao nosso setor produtivo, estamos a enfrentar obstáculos que comprometem o futuro da pesca”, disse.

Na pesca do atum, as consequências de uma quota de pesca insuficiente são particularmente evidentes, realçou a CDU, sendo que esta quota “esgota-se rapidamente, reduzindo o período de operação, o que dificulta a contratação e continuidade de mão de obra no setor”.

Mais alertou que existem pescadores que no ano de 2024, devido às cotas de pesca do atum e devido a restrições impostas, trabalharam na atividade piscatória apenas dois meses.

“Esta é uma realidade que é um drama para os pescadores e suas famílias, os mais novos abandonam a atividade os mais antigos têm muita dificuldade em arranjar outros trabalhos”, acrescentou, entendendo que o Governo Regional “não está interessado em garantir a defesa dos interesses da Região no que diz respeito ao setor das pescas” e está “maniatado pelos interesses da União Europeia”.

“Os pescadores e armadores dizem que na altura das eleições chovem promessas para a resolução dos problemas que afetam o sector, mas essas promessas nunca são concretizadas”, lamentou.

Ricardo Lume prosseguiu afirmando que “os pescadores não podem continuar a tirar o pão da sua boca das suas famílias, para satisfazer os apetites e as negociatas que existem nos corredores do parlamento europeu com a conivência do Governo Regional e do Governo da República”. O PCP defende que na Região, para garantir alguma estabilidade financeira a quem trabalha no mar, é fundamental a criação do Fundo de Garantia Salarial Regional para Pescadores tendo em conta as especificidades e os condicionamentos que estão a ser impostos à atividade piscatória neste território.

O candidato da CDU acrescentou ainda: “Lamentavelmente, nesta última legislatura, no Parlamento Regional, os deputados abandonaram a defesa do setor das pescas. Foram nove meses perdidos para um setor que necessita de medidas imediatas para sua dinamização.

“Nestes nove meses, a CDU fez falta no Parlamento. Agora, no dia 23 de março, com o voto de cada um, é possível garantir que os pescadores e armadores voltem a ter voz no Parlamento Regional, através da eleição de deputados da CDU”, concluiu.