Prossegue este sábado, 15 de fevereiro, os Estados Gerais do Partido Socialista dedicados à Área Social, sob o mote ‘Estabilidade e Compromisso’.

O líder Paulo Cafôfo, à chegada ao hotel Meliã, onde decorre o evento que junta figuras destacadas do partido e a sociedade civil, observou, justamente, essa simbiose, deixando inequívoco que uma governação do PS na Região terá como prioridade a habitação e a saúde.

“Aqui, há duas áreas que são importantíssimas: a área da habitação e a área da saúde. Na área da habitação, a nossa prioridade, aquilo que é o nosso compromisso é, nos primeiros 90 dias de um Governo do Partido Socialista, termos um plano integrado de acesso à habitação pública”, referiu.

“Neste plano, entre diversas modalidades de apoio à habitação, eu gostaria de destacar um programa que vamos ter, que é o programa de aquisição de habitação. Neste momento, só existe habitação pública na Região devido ao Governo do Partido Socialista da República”, vincou Cafôfo.

“O que nós propomos é um programa que se chamará ‘Primeira Chave’, de aquisição da primeira habitação através da modalidade de renda resolúvel”.

Os Estados Gerais do PS, dedicados à área social, irão começar já com algum atraso. A sala já está composta no hotel Meliã, no Funchal, onde decorre a iniciativa que junta figuras gradas do partido e também da sociedade civil.