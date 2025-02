No âmbito do projeto do ‘Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal’, a Estação de Biologia Marinha do Funchal acolheu, esta semana, entre segunda e esta sexta-feira, um workshop de Avaliação do Risco de Extinção de Espécies de Profundidade.

De acordo com uma nota divulgada pela Câmara Municipal do Funchal, “o principal objetivo do workshop é reunir o melhor conhecimento científico disponível relativo à distribuição, abundância, biologia reprodutiva, ecologia, exploração comercial, e potenciais ameaças de cada espécie para aplicar os critérios da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN de forma a avaliar o risco de extinção de espécies de profundidade (ordens Stomiiformes, Lophiiformes e Myctophiiformes). Refira-se que das cerca de 1.260 espécies que serão contempladas no livro, 530 são consideradas espécies de águas profundas, isto é, vivendo abaixo dos 250 metros de profundidade.”

Este grupo de trabalho é composto por quatro especialistas: Catarina Fonseca e Beatriz Tempero, do Oceanário de Lisboa, Filipe Porteiro, do Centro Okeanos da Universidade dos Açores e Manuel Biscoito, do Museu de História Natural do Funchal.

No decurso dos trabalhos, o grupo recebeu a visita da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Nádia Coelho, que tem o pelouro da Ciência e Conhecimento e que se inteirou do andamento dos trabalhos e da importância desta iniciativa para o Funchal e para a Região. Pelo seu lado a vereadora relevou o trabalho desenvolvido pelo Museu de História Natural do Funchal e pela Estação de Biologia Marinha do Funchal em prol do conhecimento da biodiversidade marinha e da sua divulgação junto da população e o empenho da Câmara Municipal do Funchal no apoio a estas iniciativas e às duas instituições sobre a sua tutela.

O projeto do ‘Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal’ é conduzido pelo Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul, em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a Species Survival Commission da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

O Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal tem como objetivo avaliar o risco de extinção de todas as espécies de peixes marinhos que ocorrem nas Zonas Económicas Exclusivas de Portugal continental, da Madeira e dos Açores, seguindo a metodologia adotada pela IUCN. Esta metodologia, internacionalmente reconhecida, permitirá obter um conhecimento técnico aprofundado sobre a real situação de ameaça dos peixes marinhos de Portugal.