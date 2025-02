A Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny congratulou hoje os 23 enfermeiros que concluíram a 3.ª edição do curso de Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde.

“Mais um momento marcante para a Cluny, que continua a apostar numa formação diferenciada e de qualidade, com vista à capacitação dos enfermeiros para assumirem responsabilidades de relevo nas equipas e Instituições de Saúde”, lê-se em comunicado de imprensa da referida escola, que destaca o “brilhantismo” evidenciado na conclusão do curso.

“Ao longo do período formativo, os enfermeiros tiveram ainda a oportunidade de contatar com destacadas personalidades, reconhecidas nacional e internacionalmente na área da Gestão em Saúde, permitindo-lhes um maior enriquecimento do seu processo formativo”, acrescenta-na na mesma nota.