O Projeto Be On - Inglês em Ação da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco comemorou, hoje, o Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda. A atividade envolveu alunos do 2.º e do 3.º ciclos do ensino básico e teve como objetivo a divulgação da cultura irlandesa, promovendo, dessa forma, a competência intercultural e ainda a competência comunicativa.

Segundo informou a referida escola, os alunos assistiram a uma pequena apresentação digital, seguida de um jogo de ‘Kahoot’, onde puderam pôr à prova o seu conhecimento recém-adquirido sobre a cultura irlandesa.

Recorde-se que a ilha da Irlanda abrange dois países distintos: a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. São Patrício é o santo protetor da Irlanda, também conhecida por ilha Esmeralda, e pensa-se que terá sido o mesmo a evangelizar a ilha.

O dia 17 de março assinala a data da sua morte, no ano de 461 d.c. Outros símbolos da Irlanda conhecidos são a cor verde, o trevo de três folhas, e o duende que guarda um pote com moedas de ouro no fim do arco-íris.

Nos dias de hoje a celebração do dia de São Patrício está amplamente divulgada.