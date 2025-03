A Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente, está a preparar um documentário que será apresentado em junho, num seminário sobre Educação, a assinalar o encerramento do projeto ‘Escolas à Descoberta de Abril - 50 Anos 25 Abril (EDA 50)’.

Segundo anunciou hoje o presidente do Conselho Executivo, o documentário, de 45 minutos, conta com testemunhos das vivências de diferentes períodos históricos, desde meados da década de 40 do século passado até à atualidade.

O relato dos testemunhos será complementado com um acervo documental cedido por Maria de Jesus Pestana Silva, contributo que o professor agradeceu.

Bento Silva deu assim início a uma sessão realizada, esta tarde, na escola, que teve Alberto João Jardim como orador principal e contou também com uma intervenção da professora Céu Leça, que deu um testemunho sobre a patrona da escola, D. Lucinda Andrade.

