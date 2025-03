Escola de Machico venceu edição especial do ‘Será Que Sabes?’

No derradeiro dia 28 de fevereiro, os alunos das escolas EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa, de Machico, e da EB1/PE/C da Nazaré, do Funchal, participaram na edição especial de Carnaval do concurso “Será Que Sabes?”, transmitido pela RTP Madeira.

Este programa, inspirado no conhecido jogo de quiz Dr. Why, desafiou os participantes a responderem a perguntas de cultura geral sobre as tradições e costumes do Carnaval madeirense, promovendo um momento de celebração e aprendizagem da cultura regional. Tendo os apresentadores Ana Martins e Duarte Rebolo como anfitriões, o programa contou com a presença entusiástica das equipas representativas das duas maiores escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Região Autónoma da Madeira.

A competição decorreu num ambiente de entusiasmo e cordialidade, onde ambas as equipas mostraram um desempenho exemplar, resultado da sua preparação e dedicação. Embora a vitória tenha sido alcançada pelos alunos de Machico, as crianças da Nazaré destacaram-se igualmente pelo brilhantismo e espírito competitivo.