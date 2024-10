Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 28.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira. Na ordem de trabalhos constam 19 pontos para apreciação e votação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, abre o debate sobre o Futuro da Política de Coesão, que terá lugar no auditório do Museu da Casa da Luz. A sessão de abertura, que se inicia pelas 10h00, conta, também, com a participação do secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 10h30, na cerimónia de entrega de certificações e Selo de Excelência do Projeto ‘Escola EDUCAmedia’, do Programa EDUCAmedia, que terá lugar no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 9 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O Museu Etnográfico da Madeira será palco para o lançamento do livro infantojuvenil ‘A Fiandeira’, de Rafaela Rodrigues, pelas 17h30. O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente no evento.

* Inaugura hoje ao público, pelas 18h00, a exposição ‘Bola ao Poste’, de Tiago Pinto, sendo esta a quarta exposição do ciclo da iniciativa ‘Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais’. Esta proposta pretende criar programação cultural de portas abertas no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, sediado no centro da cidade do Funchal, na Rua do Bettencourt, nº 10, 4º andar.

* Entre hoje e amanhã, 1 de novembro, todos os caminhos vão dar ao Curral das Freiras para mais uma celebração da Festa da Castanha. A abertura do certame está prevista para as 19h00, tendo o ponto alto deste primeiro dia a realização da Eleição da Miss Castanha 2024, programado para as 21h00.

* ‘Uma História Que Crescia Assombrada’ é o título da atividade que a Biblioteca Municipal de Santa Cruz vai realizar, hoje, para assinalar o Halloween. A iniciativa, aberta a toda a população, e especialmente direcionada para crianças e suas famílias, vai decorrer no espaço da biblioteca, com início às 20h30.

* O Combo de Música Moderna Pop/Rock e o Coro Juvenil do Conservatório – Escola das Artes da Madeira apresentam, pelas 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o concerto ‘Halloween Voices’. A entrada é livre, mediante levantamento de bilhete no local.