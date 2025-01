Eduardo Jesus já reagiu, ao JM, ao novo recorde de passageiros registados nos aeroportos da Madeira, no decorrer de 2024.

“A Região Autónoma da Madeira atinge, a 31 de dezembro de 2024, um número de passageiros nos seus aeroportos, entenda-se Madeira e Porto Santo, que nós nunca tínhamos experimentado, nunca tínhamos atingido. São mais de 5 milhões de passageiros, o que constitui uma evolução que consolida bastante o percurso que tem vindo a se verificar nos últimos anos. É importante termos nota de que em 2023 foram cerca de 4,8 milhões de passageiros, em 2022 4 milhões de passageiros, mas que se compararmos com 2015 tinham sido 2 milhões e 700 mil passageiros. O crescimento de 2015 para 2024 é de cerca de 85% e isto revela bem a capacidade, o dinamismo, o desenvolvimento que a acessibilidade aérea teve para a Madeira”, consoante releva o secretário regional que tutela o setor.

Eduardo Jesus releva “o trabalho tem vindo a ser desenvolvido em parceria, por um lado, entre o Governo Regional da Madeira, a Associação de Promoção da Madeira, a ANA Aeroportos e o Turismo de Portugal, permitiu que nesta altura a Madeira goze de um nível de acessibilidade que nunca tinha verificado anteriormente. Nós temos mais rotas, mais companhias, mais origens, voamos de forma direta para mais aeroportos e isso naturalmente facilitou o acesso de mais visitantes aqui à Região Autónoma da Madeira. Portanto, é atingido agora um número de 5 milhões de euros, constitui um novo máximo, mas acima de tudo o importante é termos aqui a consciência da evolução que foi possível fazer de 2015 para 2024 e todo o efeito que essa mesma evolução tem permitido no desenvolvimento da economia regional, sabendo que o setor das viagens, e nomeadamente do turismo, onde aquilo se insere, é o que deixa mais contributo para a economia regional.

Posto isto, “é com satisfação que vemos que as decisões, as apostas, a estratégia assimilada para percorrer este período de tempo está a dar os seus resultados e são resultados que nós devemos estar naturalmente satisfeitos e simultaneamente encorajados para manter este nível de atividade que nos trouxe, sem dúvida alguma, ao melhor momento económico e social que registamos na história da Madeira e do Porto Santo”.

Recorde-se que no conjunto das duas infraestruturas aeroportuárias do arquipélago, ao longo do ano passado, o movimento de aeronaves fixou-se nos 34.547, enquanto o número de passageiros rondou os 5,1 milhões.