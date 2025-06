A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, leva a efeito, amanhã, entre as 10h15m e as 12 horas, no Museu da Imprensa da Madeira, o XXX Encontro Regional do Ensino Recorrente.

“O Ensino Recorrente representa uma segunda oportunidade para quem não teve acesso à educação na idade própria ou a abandonou precocemente. Mediante uma oferta abrangente de cursos, possibilita a alfabetização e aperfeiçoamento das competências de literacia e numeracia dos discentes adultos, assim como a aquisição de competências básicas de leitura, escrita e cálculo.

Este encontro anual, que já vai na 30.ª edição, é o culminar de mais um ano letivo de sucesso e destaca o contributo do Ensino Recorrente para a educação e integração social na Região Autónoma da Madeira”, refere a SRE em nota de imprensa.

No programa desta iniciativa consta, pelas 11h30m, a entrega de certificados, que contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.