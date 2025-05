A 9.ª edição do encontro pela saúde ‘Ouça o seu corpo’, dinamizada pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, acontece a 8 de maio, entre as 9:30 e as 17:00 horas com as habituais bancas informativas, palestras, atividades práticas, rastreios auditivos, rastreios visuais e medição dos níveis de glicémia e de tensão arterial, pela Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

“Ouça o seu corpo” é uma iniciativa que teve início em 2015, decorre durante um dia no Centro Cívico de Santa Maria Maior e tem por objetivo alavancar e potenciar a importância dos sinais preventivos emitidos pelo nosso corpo e promover o estímulo para a reflexão sobre o bem-estar da saúde física e mental.

A sessão de abertura tem início às 9:30 horas, seguida da palestra “Demência, Saúde e Estimulação Cognitiva”, proferida por Lucília Nóbrega em representação da Delegação da Madeira - Alzheimer Portugal.

Pelas 11:00 horas, o público é convidado a assistir à palestra intitulada “Yoga e Neuroplasticidade: Transformar padrões mentais através do corpo”, pela terapeuta Dília Afonseca.

Em suma, este evento resulta das parcerias estabelecidas com instituições, entidades públicas e privadas as quais a Junta de Freguesia “agradece a sua cooperação, contributo e disponibilidade para que num dia, possamos nos dedicar a ouvir o nosso corpo”, refere nota de imprensa.