A 9.ª edição da Erasmus+ Staff Training Week, organizada pelo Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), está a decorrer até sexta-feira, no Funchal.

Este evento, promovido ao abrigo do programa Erasmus+, é organizado anualmente pelo ISAL e tem por objetivo estimular o debate entre colaboradores dos gabinetes de Relações Internacionais de instituições de Ensino Superior europeias.

A 9.ª edição conta com a participação de cerca de duas dezenas de representantes de instituições de Ensino Superior, oriundos da Alemanha, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia e Turquia.

Ao longo de uma semana, os representantes participarão de um seminário de debates temáticos, um crash course de língua portuguesa, visitas de estudo de carácter cultural e momentos de networking.

É neste ambiente multicultural e de aprendizagem entre pares que a Erasmus+ Staff Training Week almeja fomentar a cooperação internacional e a partilha de boas práticas no contexto do Programa Erasmus+.

A sessão solene de abertura do evento decorreu hoje, pelas 14h30, no auditório do ISAL. A sessão, presidida pela Vice-Diretora Geral do ISAL, Sancha de Campanella, contou com as intervenções do Diretor Regional de Juventude, André Alves, e do Diretor de Serviços das Políticas da UE e dos Assuntos da Ultraperiferia, Sérgio Mendonça, em representação da Direção Regional dos Assuntos Europeus.