O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participará, quarta-feira (13 de março), pelas 9h30, na sessão de abertura do Encontro de Orientação Vocacional, subordinado ao tema “O papel dos diferentes intervenientes no processo de orientação”, que terá lugar no auditório do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ).

Nesta iniciativa do IQ, que se realizará entre as 9h30m e as 12h30m, participarão cerca de 50 professores e técnicos dos Serviços de Psicologia e Orientação das escolas da RAM.

Para esta reflexão, haverá contributos de Renato Carvalho, presidente da Delegação Regional da Madeira - Ordem dos Psicólogos, que dinamizará o painel sobre “Pais, professores e psicólogos no Processo de Orientação”, e de Maria do Céu Taveira, professora associada no departamento de Psicologia Aplicada da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, que promoverá o painel “Exploração e Desenvolvimento Vocacional de Jovens: Exemplos de Boas Práticas”.

As iniciativas “Student shadowing: Vem ser nosso aluno por um dia!”, disponível durante o ano letivo, e a possibilidade de as escolas trazerem os seus alunos a uma “Visita de Estudo” nos dias 18 e 19 abril, para verem de perto as instalações, as salas tecnológicas e até interagirem com os formandos e formadores, tanto do Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM) como da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, podem ser oportunidades cruciais no momento de tomar a decisão do percurso a seguir.

Em nota de imprensa, a Secretaria refere que os cursos profissionais e os cursos de aprendizagem são cursos cofinanciados pelo Programa Madeira 2030, através do Fundo Social Europeu.