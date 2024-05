Neste momento, a equipa médica da EMIR e uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal realizam as manobras de reanimação, num esforço para salvar a vida do homem. Segundo as últimas noticias, apurou o JM, as equipas de socorro conseguiram reverter a situação, sendo a vítima encaminhada para o hospital em estado considerado grave.