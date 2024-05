O conselho diretivo do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e equipa técnica de viticultura encontram-se hoje a visitar os agricultores no Porto Santo, por forma a acompanhar o desenvolvimento fenológico dos vinhedos da ilha dourada, com maior incidência nas castas Caracol e Malvasia Rei (Listrão).

Segundo uma nota da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, o acompanhamento técnico tem sido realizado com periodicidade por parte da equipa do IVBAM, de forma a cobrir todos os produtores.

A visita tem por base, além da verificação dos estados fenológicos, as novas autorizações de plantação para aquela região. Aproveita-se ainda a visita à ilha do Porto Santo para Tiago Freitas e Gonçalo Tito Caldeira se deslocarem ao novo campo de pés mães da casta Malvasia Rei (Listrão) para produção de enxertos prontos pelo campo de enxertia do IVBAM.

Estas visitas decorrem do trabalho de proximidade que o conselho diretivo tem vindo a imprimir no terreno, quer através de ações de formação quer através de acompanhamento técnico prestado aos viticultores.