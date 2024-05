A Câmara Municipal de Machico foi galardoada ontem com o ‘Grande Prémio Autarquia do Ano’, pela Lisbon Award Group.

A cerimónia de atribuição dos prémios que distinguem as autarquias promotoras de boas práticas decorreu no palácio Conde d’Óbidos e contou com dezenas de autarquias participantes.

Machico ganhou o grande prémio na categoria ‘Saúde e Bem-estar - Apoio ao cuidador’ com o Programa de Ajudas Técnicas, que visa conferir mais dignidade aos munícipes com mobilidade condicionada e baixos recursos. Esta medida de apoio social reflete a aposta do município de Machico na valorização da qualidade de vida da pessoa com mobilidade reduzida e dos seus cuidadores.

Além deste galardão, Machico foi ainda distinguido com três menções honrosas nas categorias ‘Ecologia e cuidado dos animais - Conciencialização ambiental’, com o programa ‘Ecos-Machico’; na categoria ‘Cultura e Património – Gastronomia’, com o projeto ‘Sopas com História’, que visa valorizar a gastronomia tradicional local; e ainda ‘Cultura e Património – Música’, com o projeto ‘Machico a Pontear’, que visa a valorização dos instrumentos tradicionais madeirenses, sua prática e construção.

Machico foi o único concelho madeirense galardoado, tendo sido representado pela vereadora com o pelouro da Educação, Cultura e Social, Mónica Vieira, e pelo chefe de divisão do ambiente, o engenheiro Cláudio Nóbrega. Esta afirmou que estes prémios são “o reconhecimento das boas práticas que a autarquia adota e servem de motivação para continuarmos a trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso território e da qualidade de vida dos nossos munícipes”.

Em relação ao Prémio Autarquia do Ano, este nasceu com o objetivo de homenagear os municípios e freguesias que se destacam, nas mais variadas áreas, pelas suas práticas inovadoras e de gestão rigorosa do interesse público. O Prémio Autarquia do Ano é uma marca registada do Lisbon Awards Group, entidade privada com fins lucrativos, que é responsável por vários prémios e conferências nos mais diversos setores de atividade.