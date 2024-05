O discurso do PPD nos adros das igrejas do concelho do Porto Moniz é um discurso gasto, obsoleto, mas, mais grave do que isso, é um discurso que atenta contra a inteligência de quem é natural, vive e trabalha neste concelho.

Passados quase 50 anos, não se justifica usar como argumento para o voto no PPD as estradas e as escolas construídas há décadas porque está à vista de todos que os últimos anos ficaram marcados pelo encerramento desenfreado de estabelecimentos de ensino e pela entrega de estradas de elevado interesse histórico às autarquias, sem o devido e necessário envelope financeiro.

Passados quase 50 anos, não se justifica usar como argumento para o voto no PPD a melhoria dos cuidados de saúde porque é de conhecimento público que os Serviços de Urgência apenas reabriram por estarmos em vésperas de eleições e porque a realização de uma cirurgia é usada como se tratasse de um favor que se deve retribuir na hora de irmos às urnas escolher quem queremos para gerir os destinos da Madeira e do Porto Santo.

A 26 de maio, a população do Porto Moniz não desperdiçará a oportunidade de dizer que já espera há demasiado tempo por uma solução para a saída do Túnel João Delgado, que passe pela estrutura porticada ou não, desde que eficiente, e que já é tempo do Governo Regional, através de um contrato-programa com a Câmara Municipal do Porto Moniz, colaborar para a dignificação da Estrada da Rocha, através, por exemplo, da criação de um Núcleo Museológico ou da beneficiação do Miradouro do Véu da Noiva.

Enquanto o PPD nos relembra o que já foi feito, sem qualquer referência ao que se pretende fazer pelo Porto Moniz e pela população deste concelho, o Partido Socialista propõe, entre outro, a beneficiação do espaço da “Feira do Gado”, dotando-o de condições para acolher eventos diversos ao longo de todo o ano, a construção de um grande reservatório de água no Moinho Pico, na Santa do Porto Moniz, que sirva de base para a implementação de um sistema de rega de alta pressão em toda a freguesia.

Para quem vive no concelho do Porto Moniz é importante que seja garantido o reforço das valências de especialidades médicas nos Centros de Saúde do concelho (Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia e Nutrição).

Para quem vive no concelho do Porto Moniz e para quem nos visita, é essencial a criação das condições para a alocação de uma unidade da EMIR ao Norte da Madeira e a aposta no incremento dos incentivos fiscais para os concelhos de Porto Moniz, Santana e São Vicente.

Não é justo nem certo que o PPD continue a fazer e desfazer, a seu bel-prazer, sobre os recursos existentes e que se podem assumir como mais-valias. A população do Porto Moniz e os autarcas deste concelho precisam de um novo Governo Regional que decida escutando todas as partes, a título de exemplo, no que diz respeito ao aproveitamento da água do Ribeiro da Laje.

Não é justo nem certo que se continue a centralizar os serviços da Administração Pública Regional e que não se desloque uma direção regional e serviços a ela adstritos para o Porto Moniz e, porque não, para cada um dos outros dois concelhos da Costa Norte.

A população do Seixal necessita que o novo Governo Regional aposte na construção de um estacionamento e num novo acesso automóvel, entre o Cais do Seixal e a antiga estrada regional.

A população da Ribeira da Janela necessita que o novo Governo Regional invista na monitorização, limpeza e consolidação da escarpa da Estrada Regional 209 e na criação de infraestruturas de apoio ao Miradouro da Eira da Achada.

A população da zona alta do Porto Moniz necessita, urgentemente, que se dê atenção à monitorização, limpeza e consolidação da escarpa da Estrada Regional 101, entre a Vila e Santa do Porto Moniz e que se aposte na já demasiado prometida beneficiação do Miradouro da Santinha.

A população das Achadas da Cruz necessita que a iluminação e sinalização da Estrada Regional 101, entre a Santa e esta freguesia, sejam uma realidade.

A 26 de maio, a população do Porto Moniz não desperdiçará a oportunidade de mostrar ao PPD que o que tem sido feito pelo Governo Regional, nas Achadas da Cruz, no Porto Moniz, na Ribeira da Janela e no Seixal, é demasiado pouco e que é tempo de dar ao Partido Socialista a possibilidade de, à frente dos destinos da Região, dar resposta aos problemas e às necessidades deste concelho que estão acima das possibilidades do orçamento das autarquias.