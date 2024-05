Escolas debatem “Viver Abril na Educação” no parlamento Jovens Nacional

O tema este ano em debate, “Viver Abril na Educação - caminhos para uma Escola mais plural e participativa”, mereceu uma discussão muito interessante de todos os Círculos Eleitorais.

Depois de vencer a Sessão Regional do Parlamento dos Jovens, que decorreu na Assembleia Legislativa Regional (ALM), a Escola Horácio Bento de Gouveia (HBG) integrou a Comitiva do Círculo Eleitoral da Madeira, conjuntamente com a Escola do Caniçal, que tinha conseguido ficar em segundo lugar.

As duas escolas defenderem, assim, o Projeto de Recomendação do Círculo Eleitoral da Madeira no parlamento dos jovens Nacional.

A Comitiva da HBG foi coordenada pela Professora Ana Paula Noite, era composta pelos Deputados Martim Silva e Manuel Carolino, acompanhados pela Jornalista Eva Pereira.

Já a Escola do Caniçal foi representada pelas Deputadas Mariana Sousa, Madalena Alves e pela Jornalista Kelly Fernandes, sob orientação da Professora Ângela Silva.

O tema este ano em debate, “Viver Abril na Educação - caminhos para uma Escola mais plural e participativa”, mereceu uma discussão muito interessante de todos os Círculos Eleitorais, correspondentes aos vinte e dois distritos do País, bem como aos Círculos Eleitorais das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e ainda da Suíça e de Cabo Verde.

No dia 6, os Projetos de Recomendação de todos os Círculos Eleitorais foram distribuídos e debatidos nas Comissões de forma a eleger um Projeto de cada Comissão, os quais subiram ao Plenário que teve lugar durante todo o dia 7, no Hemiciclo da Assembleia da República, cuja Sessão de Abertura foi presidida por Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República.

Depois de terem sido colocadas questões pelos jovens Deputados aos representantes de todos os partidos políticos presentes, procedeu-se à eleição das Medidas que integraram o Projeto Final do Parlamento dos Jovens, o qual foi entregue à Comissão de Educação e Ciência que o fará chegar ao Governo, como Projeto de Recomendação para tornar a Escola mais plural e participativa.

Foi mais um exercício de Educação para a Cidadania, mais um estímulo para a aproximação dos jovens à política, numa experiência inesquecível para os nossos Alunos.