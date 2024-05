O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) promoveu hoje, dia 20 de maio, um curso de Simulação de Urgências e Emergências em Medicina Geral e Familiar.

Dinamizado no Centro de Simulação Clínica da Madeira e promovido pelo Centro de Formação, este curso teve como destinatários os médicos especialistas e internos de Medicina Geral e Familiar, contando com 12 participantes.

Ao longo de oito horas, os formandos tiveram a oportunidade de rever e aprofundar conhecimentos e a prática de metodologias educativas e formativas com base na simulação clínica, adquirir e treinar competências técnicas, procedimentos e competências relacionadas com a liderança, trabalho de equipa, gestão da carga de trabalho e tomada de decisões individuais no âmbito das equipas dos Cuidados de Saúde Primários, assim como o treino de equipas multidisciplinares em situações complexas de urgência e emergência e potenciar o treino do raciocínio e a aplicação de conhecimentos clínicos em situações críticas.

A formação esteve a cargo dos médicos de Medicina Geral e Familiar Nivalda Pereira (coordenadora/organizadora), Ana Isabel Cunha, Diogo Romeira, Inês Gonçalves e Mara Pereira.