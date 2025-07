A sessão de encerramento do primeiro “Congresso Global Educação, Solidariedade e Evangelização” pela ocasião da comemoração dos 100 anos da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria à Madeira, decorrerá, amanhã, quinta-feira, dia 10 de julho, pelas 16h, no Pestana Casino Park Hotel.

O evento contará com a presença da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, entre outras entidades.

Este congresso que teve a coordenação científica do professor José Eduardo Franco contou com a participação de mais de 100 investigadores oriundos de 24 países e dos quatro cantos do mundo, teve como propósito contribuir para um conhecimento abrangente e contextualizado, convocando especialistas de várias áreas do saber e de diversas geografias, visando partilhar investigação científica e reflexão crítica sobre o passado, o presente e o futuro das Irmãs da Apresentação de Maria em Portugal, na relação com os diferentes países onde se têm implantado e nos quais desenvolvem a sua ação transformadora.