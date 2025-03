Marco Caldeira, diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, acompanhado do diretor de serviços de Desenvolvimento Agronómico, Rui Nunes, visitou a empresa familiar “SouLicor”, um projeto de Cláudia e Juan Sousa para a produção artesanal e comercialização de licores tradicionais regionais.

A empresa surgiu como forma de perpetuar as receitas aprendidas com os avós, com raízes no Curral das Freiras, nomeadamente os licores de maracujá, de ginja, de tangerina ou do tin-tan-tum.

Atualmente a empresa já conta com vários prémios nacionais e internacionais, entre eles o Great Taste Awards, considerado um dos maiores concursos de provas cegas do mundo, o que reconhece e destaca além-fronteiras a qualidade dos produtos produzidos por esta empresa, de acordo com métodos naturais e tradicionais.

“A Madeira sempre se destacou pela qualidade dos produtos que produz. Produzimos em pouca escala, mas o que produzimos é de grande qualidade devido à qualidade dos nossos produtos” disse o responsável.

Na ocasião, Marco Caldeira enalteceu o contributo da SouLicor na valorização dos produtos agrícolas e derivados regionais, bem como na preservação das tradições, referindo ainda que “a direção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural mantém o propósito de reforçar as oportunidades e os desafios dos produtos tradicionais da Madeira e do Porto Santo na atualidade, com especial enfoque na vantagem competitiva sustentável”.

A empresa, que beneficiou de apoio ao investimento em empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas, através do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM 2020, está devidamente certificada pelo IVBAM.