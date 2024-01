O advogado de Avelino Farinha, um dos três detidos na quarta-feira na Madeira, assegurou que o empresário madeirense está “absolutamente confiante”.

Raul Soares da Veiga, que foi hoje o último a chegar ao Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, questionado sobre se consta do processo que uma das contrapartidas do empresário Avelino Farinha para o presidente da presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi o pagamento de umas férias de luxo, negou que essa alegada situação esteja a ser matéria de análise: “Não sei nada disso, nem isso consta da imputação do Ministério Público”.