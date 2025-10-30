Embaixador da Argentina recebido por Ireneu Barreto

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência o embaixador da República Argentina, Federico Alejandro Barttfeld.

“No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a situação geopolítica atual e a importância do incremento das relações económicas e políticas entre Portugal e aquele país das América do Sul.

O embaixador teve ocasião de salientar a evolução muito favorável da situação económica e social da Argentina neste último ano, e de salientar a sua expectativa que, no actual contexto das relações económicas internacionais, o mercado argentino possa constituir uma excelente oportunidade para Portugal e para a União Europeia.

Por seu turno, o representante da República referiu a sua perspetiva sobre o enquadramento constitucional das autonomias regionai e sobre a atual situação socioeconómica da Região, agradecendo o esforço do embaixador para estreitar as relações entre o seu país e Portugal e, nesta ocasiãoem particular, com a Região Autónoma da Madeira”, pode ler-se em nota de imprensa do Palácio de São Lourenço.