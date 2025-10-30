Embaixador da Argentina recebido por Ireneu Barreto

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência o embaixador da República Argentina, Federico Alejandro Barttfeld.
“No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a situação geopolítica atual e a importância do incremento das relações económicas e políticas entre Portugal e aquele país das América do Sul.
O embaixador teve ocasião de salientar a evolução muito favorável da situação económica e social da Argentina neste último ano, e de salientar a sua expectativa que, no actual contexto das relações económicas internacionais, o mercado argentino possa constituir uma excelente oportunidade para Portugal e para a União Europeia.
Por seu turno, o representante da República referiu a sua perspetiva sobre o enquadramento constitucional das autonomias regionai e sobre a atual situação socioeconómica da Região, agradecendo o esforço do embaixador para estreitar as relações entre o seu país e Portugal e, nesta ocasiãoem particular, com a Região Autónoma da Madeira”, pode ler-se em nota de imprensa do Palácio de São Lourenço.
Face ao encontro no reduto do FC Porto B, o treinador Vítor Matos promoveu três alterações no onze titular do Marítimo para a receção desta noite à UD...
O Presidente da República sugeriu hoje um acordo político sobre o papel do SNS, do setor social e do setor privado na saúde, para que haja um quadro de...
O preço do cabaz essencial da DECO Proteste, que contempla um total de 63 produtos, custa esta semana 243,68 euros, ou mais 1,44 € fave à semana anterior....
A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta quinta-feira o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão...
A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, assinalou hoje o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama no Hospital de...
A Câmara Municipal do Funchal implementou, esta semana, novos sentidos únicos de circulação na Travessa do Anselmo e na Travessa da Carne Azeda, uma decisão...
A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Casa do Povo de Santa Cruz assinaram um contrato-programa para realização da 12.ª edição do evento “Sons...
O Conselho de Governo aprovou hoje uma comparticipação financeira com o montante máximo 280.000 euros para apoiar a organização do Rally Madeira Legend...
O Conselho de Governo autorizou a celebração de contrato-programa entre a Região e o SESARAM com a finalidade de assegurar a “comparticipação de despesas...
O Conselho de Governo autorizou, hoje, “a concessão da atribuição de um auxílio financeiro complementar às 678 Bordadeiras” da Região, no valor máximo...