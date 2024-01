Élvio Sousa recorda “reviravolta abrupta” da taxa turística

O líder parlamentar do JPP recorreu, hoje, à sua página do Facebook, para recordar a “reviravolta tão abrupta” da taxa turística. Apontando que “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, Élvio Sousa lembra a “mudança de opinião de importantes destacados do PSD e do CDS” no que diz respeito à implementação da “inofensiva” taxa.

“O problema estava na política, com visão do JPP, em especial da Câmara Municipal de Santa Cruz ter implementado em 2016 a ecotaxa turística. Na altura, teve forte oposição de destacados partidários da ACIF, membros do PSD, CDS e de destemidos hoteleiros, que promoveram manifestações e ameaçaram com os tribunais”, recorda.