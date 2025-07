No âmbito da candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão apresenta a sua equipa na próxima quarta-feira, dia 23 de julho, com o início do evento previsto para as 19 horas. A candidata deverá prestar declarações aos jornalistas pelas 20 horas na praça dr. João Abel de Freitas, em frente aos Paços do concelho.