Às 21 horas, era o PSD que liderava a contagem de votos relativos às eleições regionais. O partido encabeçado por Miguel Albuquerque soma, para já, 8 mandatos. Segue-se o PS com 4 deputados já garantidos na ALRAM (20,29 %). O JPP afirma-se na terceira posição, com outros 4 mandatos, e o Chega tem a certeza de que terá pelo menos dois parlamentares no hemiciclo madeirense. Continua a contagem de votos, estando apenas por apurar 7 freguesias, todas do concelho do Funchal.