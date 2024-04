Eleições Europeias: Candidato do PCP aborda pescas e direitos este sábado na Madeira

O cabeça de lista da CDU nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, João Oliveira, estará este sábado, 6 de abril, na Madeira onde participará em iniciativas políticas.

Durante a manhã, pelas 10h30, João Oliveira visita o concelho de Machico numa ação de contactos com a comunidade piscatória e no Caniçal, no porto de pesca e na lota. O candidato vai abordar com os pescadores os problemas do sector prejudicado por erradas políticas de desenvolvimento regional e da União Europeia.

À tarde, no Funchal, pelas 15h00, no Espaço CDU, à Rua João de Deus n.º 12 (em frente à Escola Secundária Francisco Franco), o candidato da CDU intervirá num debate subordinado ao tema “Defesa dos direitos dos trabalhadores e dos povos da Europa”.