O secretário regional de Turismo sabe “apenas” o que tem sido veiculado pela comunicação social relativamente à vinda de mais agentes da Policia Judiciária à Madeira.

Recorde-se que, ontem, um avião da Força Aérea transportou vários elementos da PJ, sem que esta autoridade tenha divulgado oficialmente o motivo desta operação.

Confrontado com notícias que dão conta que o caso tenha a ver com eventuais irregularidades no uso do subsídio de mobilidade aérea, Eduardo Jesus disse desconhecer. Garantiu que o Governo Regional não foi contactado nem tem envolvimento nessa matéria, mostrando disponibilidade para colaborar com as autoridades, caso estas contactem o executivo.

As declarações foram prestadas pelo governante em gestão à margem da apresentação da Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas ‘Mesclarte’2024’, organizada por Sérgio Nóbrega.